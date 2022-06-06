Киев получил первые тела бойцов, погибших на "Азовстали", - Associated Press
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом пишет Associated Press.
Россия начала передачу тел украинских бойцов, погибших на металлургическом заводе "Азовсталь".
Экс-командир "Азова" Максим Жорин сообщил, что десятки тел бойцов, извлеченных из развалин разбомбленного завода, были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.
Об изъятии останков бойцов из руин "Азовстали" украинское правительство не сообщало, но родственники погибших на заводе солдат обсудили процесс с журналистами.
Жорин подтвердил, что останки, извлеченные из "Азовстали", были среди тех, которые обменяли Украину и РФ в количестве 160 на 160. Обмен произошел 4 июня, но в украинском министерстве деталей не сообщали.
Брат бойца "Азова", пропавший без вести и предположительно погибший на заводе, рассказал, что как минимум два грузовика с телами из "Азовстали" были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания.