Новости • Агрессия России против Украины, Война

Киев получил первые тела бойцов, погибших на "Азовстали", - Associated Press

19 67039
Киев получил первые тела бойцов, погибших на "Азовстали", - Associated Press
Российские оккупанты передали Украине первые тела украинских защитников, погибших на заводе "Азовсталь" - это произошло в рамках обмена телами 4 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом пишет Associated Press.

Россия начала передачу тел украинских бойцов, погибших на металлургическом заводе "Азовсталь".

Экс-командир "Азова" Максим Жорин сообщил, что десятки тел бойцов, извлеченных из развалин разбомбленного завода, были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.

Читайте: Более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали" находятся в российском плену, - Зеленский

Об изъятии останков бойцов из руин "Азовстали" украинское правительство не сообщало, но родственники погибших на заводе солдат обсудили процесс с журналистами.

Жорин подтвердил, что останки, извлеченные из "Азовстали", были среди тех, которые обменяли Украину и РФ в количестве 160 на 160. Обмен произошел 4 июня, но в украинском министерстве деталей не сообщали.

Брат бойца "Азова", пропавший без вести и предположительно погибший на заводе, рассказал, что как минимум два грузовика с телами из "Азовстали" были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания.

Также читайте: СИЗО переполнено, нуждаются в улучшении пищи и воды, доступ к военнопленным имеют только россияне, - супруга командира "Азова" Прокопенко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Garry Grant
    На цих вантажівках з тілами треба написати "розмінований Чонгар"
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Герої не вмирають! Важко навіть усвідомити велич героїзму.Що значить патріотизм? Це віддати своє життя за країну не роздумуючи. Чи зможемо ми бути гідними їхньої гибелі?
    ВІЧНА СЛАВА І ПАМ"ЯТЬ ГЕРОЯМ !
  • Dust
    саме так - це стало причиною їх героїчної смерті

    Слава Героям !
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости