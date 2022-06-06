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Украина не готова рассматривать экспорт зерна через Беларусь, - Зеленский

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Украина не готова рассматривать экспорт зерна через Беларусь, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что Украина не готова рассматривать вопрос экспорта зерна через Беларусь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Что касается белорусов, то эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Да. Мы понимаем даже, какой объем. Мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным соседям", - сказал глава государства.

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Как сообщалось, президент РФ Путин назвал "блефом" сообщение о том, что Россия мешает вывозу зерна из Украины, провоцируя продовольственный кризис, и назвал возможные варианты экспорта. В частности, самый простой и дешевый вариант, по его убеждению, – через Беларусь.

Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    А у Лукашенко уже и карта есть. Он обязательно все покажет)
  • Вася Шевченко f77d76ba
    тю...вот тебе и раз ))))) а лука так старался... ВСУ нахваливал)))) зря чё ли??? ))))))
  • Юра Димида
    Ми можемо йому карту з напрямком показати. До речі лише один а не чотири
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