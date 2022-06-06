Вечером 6 июня рашисты из минометов трижды обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ
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Сегодня между 18-19 часами пограничники трижды фиксировали обстрелы украинской территории с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В частности, около 18 часов враг со стороны российского села Черноземный городок минами калибра 120 мм обстрелял участок у границы в Городнянском районе Черниговщины.
Еще два обстрела рашисты вели по Сумщине. По приграничью Ахтырского района враг выпустил 6 мин, этот же участок сегодня атаковал российский дрон, сбрасывавший взрывные устройства.
Еще 17 мин враг выпустил по приграничной территории Сумского района.