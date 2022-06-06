США в ООН призывают к правосудию над российскими военными-насильниками

Насилие, изнасилование и другие военные преступления со стороны российских военных в Украине не могут оставаться безнаказанными, а женщины и дети, остающиеся в Украине или ставшие беженцами, должны быть защищены международным сообществом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, с таким заявлением выступила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН относительно ситуации в Украине постоянный представитель США при Организации Линда Томас-Гринфилд.

"Как члены Совета Безопасности мы не должны молчать, мы должны стремиться и добиваться правосудия в интересах пострадавших, и мы должны сделать все, чтобы не допустить дальнейшего насилия", - заявила постпред США.

Она подчеркнула, что ответственность за совершение сексуального и иного насилия возлагается, прежде всего, на Россию.

Томас-Гринфилд напомнила, что Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1820, которая признаёт изнасилование и другие виды сексуального насилия военными преступлениями и преступлениями против человечности. Международное гуманитарное право (МГП) прямо запрещает подобные действия.

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"Поэтому Россия должна принять меры в отношении своих вооруженных сил и марионеточных группировок, чтобы обеспечить выполнение этой резолюции и МГП. Россия должна прекратить изнасилование, насилие и злодеяния, совершаемые российскими силами", - подчеркнула постпред США.

Она также призвала Москву остановить "ничем не спровоцированную войну" в Украине.

Представительница США напомнила, что из Украины продолжают поступать сообщения о насилии со стороны российских солдат на захваченных территориях, которое совершается хладнокровно, а также о пытках и казнях людей.

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"Российские солдаты выбивают двери в подвалах, где прячутся женщины, насилуют их. Эти ужасные действия происходят на глазах у их детей, а российские солдаты ещё снимают это на видео. От этого кровь стынет", - подчеркнула Томас-Гринфилд, заметив, что о многих случаях до сих пор ещё неизвестно.

Кроме того, по ее словам, женщины и дети, составляющие около 90% украинских беженцев, также находятся в зоне высокого риска насилия и сексуальной эксплуатации. Томас-Гринфилд отметила, что на беженок с Украины, которые пытаются получить защиту за границей, происходит "охота" со стороны торговцев людьми.

Как сообщалось, в понедельник Совет Безопасности ООН рассматривает вопросы сексуального насилия и торговли людьми в контексте российской агрессии против Украины.