На блокпостах оккупированной Херсонщины разрешили убивать гражданских: "Если человек подозрительный, еб#шить без разговоров", - перехват СБУ. АУДИО

На блокпостах временно оккупированной Херсонской области российским захватчикам разрешено расстреливать гражданских.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор двух оккупантов из так называемой "ДНР", информирует Цензор.НЕТ. Они обеспечивают патрулирование для рашистов на соседних блокпостах Херсонской области.

"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах#й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, еб#шить без разговоров", – рассказывает вояка с позывным "седой".

А его собеседник уточняет: "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?".

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