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Россия присылает много "пушечного мяса", которое замедляет победу над ней, - Данилов

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Россия присылает много "пушечного мяса", которое замедляет победу над ней, - Данилов
Россия, очевидно, готова жертвовать своими войсками ради незначительных территориальных завоеваний, поэтому Украине стало труднее удерживать позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Financial Times.

По его словам, западные партнеры уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального блицкрига России.

Данилов также выразил уверенность, что приток вооружений большей дальности и большего калибра продолжится, пока Украина не победит Россию.

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"Россия – большая страна по размерам, и у нее много этого пушечного мяса, которое сюда присылают. И этот процесс (победы над Россией), он не может быть очень быстрым", – сказал Данилов.

Он также добавил, что "более чем уверен, что мы вернем свои территории".

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    Якби останні 3 роки займалися армією так само як 5 років при Порошенко то виганяли б вже кацапів на рідні болота як мінімум з Донецьку та Луганську
  • саша паламарчук
  • Mora Zfayfer
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