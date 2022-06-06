Россия присылает много "пушечного мяса", которое замедляет победу над ней, - Данилов
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Россия, очевидно, готова жертвовать своими войсками ради незначительных территориальных завоеваний, поэтому Украине стало труднее удерживать позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Financial Times.
По его словам, западные партнеры уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального блицкрига России.
Данилов также выразил уверенность, что приток вооружений большей дальности и большего калибра продолжится, пока Украина не победит Россию.
"Россия – большая страна по размерам, и у нее много этого пушечного мяса, которое сюда присылают. И этот процесс (победы над Россией), он не может быть очень быстрым", – сказал Данилов.
Он также добавил, что "более чем уверен, что мы вернем свои территории".