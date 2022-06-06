С начала суток на Донбассе отбиты 10 атак врага. Уничтожено 7 единиц техники, 2 склада с боеприпасами и 2 беспилотника рашистов, - пресс-центр ОС
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По состоянию на 21:00, 6 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага. На двух локациях продолжаются бои.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них: 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещения семейно-спортивного клуба".
В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, 12 получили ранения", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 3 артиллерийские системы; 2 боевые бронированные машины; 1 автомобиль; 2 склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".