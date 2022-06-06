Напав на Украину, Россия напала на ценности ООН, - Мишель
"Кремль может запретить использовать слово "война". Но это не изменяет действительности, которая разбивает сердце. Тысячи мертвых украинских женщин, детей и мужчин, зверства, изнасилования, бесчисленные украинские города, разбомбленные в прах. Это война, варварская война, которую начал постоянный член этого Совета", - сказал он в понедельник в Нью-Йорке, выступая в рамках заседания Совбеза, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Обращаясь к послу Украины в ООН, Мишель заверил, что ЕС "будет продолжать поддерживать Украину и ваш народ и будет продолжать давить на Россию, противостоять России правдой". Россия напала на одну страну, на один народ – Украину. Но Россия также напала на ценности и принципы этого дома – человеческое достоинство, терпимость, многостороннее сотрудничество и международное право. Это наши общие ценности, фундамент этого дома. Поэтому это не война против одного народа, это война против всего, что мы строили в последние поколения после Второй мировой войны", - убежден президент Евросовета.
При этом он заверил, что приверженность ЕС принципам ООН – непреклонна. "ЕС – надежный, преданный и уважаемый партнер, и мы будем продолжать сотрудничать, чтобы строить более безопасный, более свободный и более преуспевающий мир", - подчеркнул Мишель.