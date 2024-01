Постпред России в ООН Небензя вышел из зала во время выступления президента Евросовета Мишеля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В ходе выступления, которое состоялось в понедельник в Нью-Йорке в рамках заседания Совбеза ООН, Мишель прямо обратился к представителю РФ: "Господин посол Российской Федерации, давайте будем откровенны. Кремль использует поставки продовольствия как невидимые ракеты против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются по всему миру и ведут к продовольственному кризису, толкая людей к бедности и дестабилизации всего региона. Россия полностью несет ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Я видел это своими собственными глазами в Одессе. Миллионы тонн зерна простаивают в контейнерах и кораблях, потому что в Черном море - военные российские корабли. Это российские атаки разрушают украинскую инфраструктуру, это российские танки, бомбы и мины не позволяют Украине сеять и собирать. Кремль также сделал целью зернохранилища и крадет из Украины, возлагая вину на других. Это пропаганда, чистейшая и простейшая пропаганда".

После этих слов Небензя поднялся и направился к выходу, на что Мишель ему сказал: "Господин посол, вы можете покинуть зал. Возможно, это проще не слышать правду". Это впервые, чтобы посол РФ в ООН покинул зал во время украинского вопроса.

Покинув заседание, российский посол объяснил журналистам, что "не мог остаться" и обвинил Мишеля во "лжи". Об этом на своей странице в Twitter написала корреспондентка Reuters Мишель Николс.

#Russia UN Amb Nebenzia leaves UNSC when European Council Pres Michel accuses Moscow of fueling global food crisis with #Ukraine war.



Nebenzia told @Reuters: "I couldn't stay," accused Michel of "lies."



As he left, Michel said: "Maybe it's easier not to listen to the truth."