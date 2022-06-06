Для контрнаступления Украине нужны шесть новых бригад и много западного оружия, - Данилов

Для полноценного контрнаступления ВСУ и полного освобождения временно оккупированных Россией территорий на юге и востоке Украины необходимо сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 000 человек.

Об этом интервью газете Financial Times заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

Данилов говорит, что для освобождения территорий от россиян требовались сотни дальнобойных ракетных установок и единиц артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников.

В России очень много живой силы, потому, по словам Данилова, контрнаступление может быть "не очень быстрым процессом". Он добавил, что впоследствии это станет возможным – западные партнеры Украины продолжат предоставлять оружие.

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