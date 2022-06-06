Монастырский и Бринк обсудили дальнейшее взаимодействие - расследование военных преступлений, разминирование территорий и оборудование подразделений МВД
Об этом во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В ведомстве отметили, что это первая официальная встреча главы МВД Украины и Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине с момента ее назначения. Во время встречи Монастырский и Бринк поделились видением основных направлений взаимодействия.
"Во время разговора Монастырский озвучил ключевые направления работы министерства в период войны. Среди них - дооружие, надлежащее оснащение боевых подразделений системы МВД, снижение уровня преступности и расследование военных преступлений, разминирование территорий после боевых действий, восстановление критической инфраструктуры ГСЧС и НПУ и предотвращение торговли людьми", - говорится в сообщении.
Министр отметил, что вопрос предотвращения торговли людьми обусловлен большим количеством вынужденных переселенцев, покинувших собственные дома и страну.
"Над этими вопросами ежедневно работает вся команда МВД. Кроме того, я лично буду озвучивать их на встрече с послами Большой семерки", - подчеркнул он.
Со своей стороны Бринк, отвечая на вопрос министра о видении приоритетов в работе Посольства США в Украине, назвала пять основных направлений. Большинство из них касаются блока безопасности.
"Моим первым приоритетом является помочь вам защищаться. Вторым – помощь людям, которые в этом нуждаются. Это касается особенно гуманитарных вопросов и их финансирования. Третье – поддержка системы правосудия в Украине. Четвертым является обеспечение устойчивости наших и ваших государств. Это касается и оружия, и безопасности граждан", – проинформировала она.
По словам дипломатки, пятым приоритетом является возобновление работы посольства.
"Я хочу отстроить его изнутри, чтобы иметь возможность результативно работать с командой уже сегодня", – отметила Бринк.
Стороны также обсудили ситуацию в Украине и договорились о совместных усилиях для восстановления мира в стране.