В Киеве задержаны три человека, которые фотографировали разрушения от ракетного удара и пересылали фото на российский номер, - Патрульная полиция

Правоохранители задержали в Дарницком районе столицы троих мужчин, которые фотографировали разрушения, нанесенные российскими ракетами, и пересылали фото на российский номер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"Трех злоумышленников инспекторы задержали в тот же день в Дарницком районе, недалеко от места утреннего обстрела. Задержанные в возрасте от 26 до 39 лет фотографировали разрушения, которые нанесли российские крылатые ракеты, и пересылали снимки на номер абонента российского оператора", - говорится в сообщении.

Также в воскресенье во время несения службы на одном из блокпостов в Оболонском районе Киева внимание инспекторов привлек пассажир междугороднего автобуса.

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"Мужчина заметно нервничал и постоянно путался в своей личной информации. А также не смог даже четко назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили личность мужчины. Оказалось, что это 54-летний гражданин, вероятно, участник незаконных вооруженных формирований на востоке страны", - проинформировали правоохранители.

Патрульные передали всех задержанных следственно-оперативной группе.

В ведомстве призвали граждан быть бдительными и, увидев подозрительных лиц, которые могут быть диверсантами, разведчиками или мародерами, срочно звонить по телефону 102.

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