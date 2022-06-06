В Киеве задержаны три человека, которые фотографировали разрушения от ракетного удара и пересылали фото на российский номер, - Патрульная полиция
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Киева.
"Трех злоумышленников инспекторы задержали в тот же день в Дарницком районе, недалеко от места утреннего обстрела. Задержанные в возрасте от 26 до 39 лет фотографировали разрушения, которые нанесли российские крылатые ракеты, и пересылали снимки на номер абонента российского оператора", - говорится в сообщении.
Также в воскресенье во время несения службы на одном из блокпостов в Оболонском районе Киева внимание инспекторов привлек пассажир междугороднего автобуса.
"Мужчина заметно нервничал и постоянно путался в своей личной информации. А также не смог даже четко назвать свое имя и адрес проживания. Патрульные совместно с пограничниками установили личность мужчины. Оказалось, что это 54-летний гражданин, вероятно, участник незаконных вооруженных формирований на востоке страны", - проинформировали правоохранители.
Патрульные передали всех задержанных следственно-оперативной группе.
В ведомстве призвали граждан быть бдительными и, увидев подозрительных лиц, которые могут быть диверсантами, разведчиками или мародерами, срочно звонить по телефону 102.