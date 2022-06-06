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Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, - Боррель

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Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, - Боррель
Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине, что будет способствовать развитию продовольственного кризиса в мире.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередной российский ракетный удар повлек за собой глобальный продовольственный кризис. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете подобных сообщений распространяемая Путином дезинформация, которая отвергает обвинения, становится все более циничной", - написал Боррель в твиттере.

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Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Это к разговорам о разблокировке поставки зерна через порты Украины.
    Куйлу это надо только для высадки десанта в Одессу и Черноморск.
  • Dust
    дехто ще сумнівається, що Голодомор в Україні був штучний
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