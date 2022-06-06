Британские консерваторы проголосовали за вотум доверия Джонсону – он остается на должности

Депутаты-консерваторы проголосовали в закрытом режиме по вотуму недоверия Джонсону. За его отставку не набралось нужного количества голосов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

"Депутаты-консерваторы голосовали за то, оставить ли Бориса Джонсона в должности лидера. Голосование было закрытым, результаты будут объявлены в 23.00 (по киевскому времени)".

Джонсон прибыл на голосование в парламент, перед которым состоялась его закрытая встреча с депутатами.

"Я снова одержу победу для вас", - сказал Джонсон депутатам на этой закрытой встрече перед голосованием.

Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-тори с 211 голосами против 148. Это значит, что он останется в должности премьер-министра.