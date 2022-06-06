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У Невзорова еще нет украинского гражданства, – Данилов

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У Невзорова еще нет украинского гражданства, – Данилов
Российский журналист Александр Невзоров еще не получил украинское гражданство.

Об этом в эфире "24 канала" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", – объяснил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что гражданство Украины – это очень важное дело. Поэтому все, кто хочет его получить, безусловно, должны уважать наши законы и Конституцию.

Как отметил Данилов, если кто хочет получить украинское гражданство, то ему необходимо пройти определенную процедуру. В случае ее успешного выполнения можно получить гражданство Украины. Также он добавил, что в нашем государстве есть только одно гражданство, поэтому чтобы его получить, необходимо избавиться от предыдущего. После этого можно заполнять документы на получение украинского паспорта.

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"Это касается как Невзорова, так и любого человека с планеты Земля, который хотел бы получить наше гражданство. Есть процедура", - подчеркнул Данилов.

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  • Харьков Сумской
    Дізнались про реакцію суспільства та зʼїхали.
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    Пішли відмазки сивочолого ЗЕ.
  • olele
    отползают, бггг

    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

    Гм, а в нас що, вже фсбшної аґентури забракло, що нам "потомственного чекіста" Сашу-"Няшого" так оце притьмом, як "на укрєплєніє лінії фронта", в співвітчизники перекинули? (авжеж, я з тих, хто прекрасно пам'ятає вільнюську криваву зиму 1991-го - і як прохановєц Саша Нєвзоров, чий дєдушко-гебіст по війні трудився в Литві карателем, славив своїм патріотічєскім кіном подвіґ Вільнюсского ОМОНа, - сподіваюсь, йому тепер щоночі в сні розчавлена танком Лорета Асанавічуте являється, і кокаїн не бере...). Схоже, саме час пригадати собі початок цієї кампанії - в 2015-му, коли нам заспіввітчизнили були іншого Сашу-чекіста - Боровіка, і навіть ледь не втулили його в мери Одеси (він, йолоп, проколовся тоді з розмальованим пенісами укр. прапором на виставці, цей новий Саша далеко розумніший!), а також "потомственну" Машу (де вона, до речі, хтось про неї щось чув?), - і стало ясно, що треба терміново приймати новий Закон про громадянство й розробляти для всіх тих, голінних до нашого паспорта, "Саш-і-Маш" програму екзамену з мови, історії й Конституції України, бо інакше біда...

    Дуже прикро, що знов доводиться повторювати те, що вже мало бути пройдене (про "соціальні ліфти" тільки подбали, але в інтересах зовсім не України, а таки тої самої "2.1", тож більше нічого "підказувати" не буду, просто - лапи геть від Володимирового тризуба, наше громадянство оплачується кров'ю наших Воїнів, це, даруйте, не туалетний папір для роздачі на вимогу, тож для початку хотілось би почути пояснення - за які такі заслуги перед Україною російський пропаґандист, заслужений інформкаратель дружнього нам народу Литви, визнаний гідним українського громадянства?).

    Росія 2.1: Перезавантаження, або пастка для еліти - https://www.radiosvoboda.org/a/27179774.html
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