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Сообщено о подозрении росгвардейцу, руководившему захватом заложников в больнице оккупированной Бучи, - Офис генпрокурора

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Заочно сообщено о подозрении военнослужащему 656-го полка оперативного назначения – воинской части № 6720 войск национальной гвардии Российской Федерации, командовавшему захватом заложников в больнице во время оккупации Бучи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Сообщено о подозрении росгвардейцу, руководившему захватом заложников в больнице оккупированной Бучи, - Офис генпрокурора 01

"По данным следствия, подозреваемый участвовал в оккупации города Буча Киевской области. Он вместе с другими российскими военными на боевых машинах десанта и другой военной технике приехал в админздание Ирпенской центральной городской больницы, расположенное в г. Буча. По его приказу с целью запугивания работников и пациентов больницы, оккупанты направили крупнокалиберные пулеметы на здание медучреждения.

Вместе с вооруженными сослуживцами он вошел в помещение, заблокировал входы и выходы в здание. Захватив в плен присутствующих в заведении лиц и угрожая оружием, подозреваемый заставлял одного из сотрудников вступить в должность городского головы оккупированного города Буча", - говорится в сообщении.

Оккупант подозревается в нарушении законов и обычаев войны и подстрекательстве к совершению государственной измены (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Топ комментарии

  • Solsky Wasyl
    і все ж таки це треба робити, бо якщо не зробити це правильно, ця курва потім ще й буде до ЄСПЛ звертатися.
  • Ireland
    Його свої швидше приберуть як свідка
  • Яр Холодний
    Якщо не тямиш у правознавстві - не лізь на форум обговорювать питання правознавства! Це "офіційна формула", прийнята майже у всій Європі А то наші ідіоти деякі звикли до іншої: "Висунуть звинувачення"! А коли в ході слідства вина не була доведена (виявилась людина невинною, чи не вистачило доказів її вини - і таке буває) ви - недоумки, очікуєте, що "посадять" А коли цього не стається (навіть з об"єктивної причини) - починаєте верещать про "мєнтів-невігласів", про їх "продажність" і тому подібну "бєліберду" Відкрий підручник кримінального права і почитай про "необхідну оборону", "крайню необхідність", "казус", а потім "щоки надувай"!
    А "оголосить підозру" : нейтральне формулювання - людину підозрюють у вчиненні злочину, однак її вина ще не доведена Однак слідство триває І коли набереться достатньо доказів - справу
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