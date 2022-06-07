Украинский Донбасс стоит на 103-й день войны, - Зеленский
2 20816
Российская армия пытается задействовать на Донбасском направлении дополнительные силы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
"Но 103-й день – и украинский Донбасс стоит. Стоит крепко", - заявил он.
По его словам, "наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои". "Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это сегодня самые горячие точки противостояния", - сказал президент.
"Делаем все для обороны и на Запорожском направлении, на Николаевском тоже. Я благодарен каждому и каждой кто выдерживает давление, мощное давление оккупантов, и защищает наше государство", - сказал также Зеленский.