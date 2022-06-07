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Украинский Донбасс стоит на 103-й день войны, - Зеленский

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Украинский Донбасс стоит на 103-й день войны, - Зеленский
Российская армия пытается задействовать на Донбасском направлении дополнительные силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Но 103-й день – и украинский Донбасс стоит. Стоит крепко", - заявил он.

По его словам, "наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои". "Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это сегодня самые горячие точки противостояния", - сказал президент.

"Делаем все для обороны и на Запорожском направлении, на Николаевском тоже. Я благодарен каждому и каждой кто выдерживает давление, мощное давление оккупантов, и защищает наше государство", - сказал также Зеленский.

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Топ комментарии

  • Fish Man
    Чому 103-й? 8 років війна йде...
  • kelt kant
    Шут гороховый, если ты не сбежал 103 дня назад, то это не значит, что война с москалями длится всего 103 дня... Украинцы воюют уже 8 год, пока ты, ватный мерзавец, Украину со всех подмостков поносил и ноги об украинцев вытирал в своих интермедиях для ватных имбициллов.
  • Kan Kan 21c2f560
    Луганская область практически под окупацией,а свободная часть Донецкой тоже существенно поубавилась, а остаток разрушен. Так что Вова не ври нам что Донбас стоит. Нет его уже и ты виновен в этом, ты все просрал, ты загубил миллионы людских судеб и десятки тысяч жизней, своей безответственной политикой. Ведь на тебя возлагали надежлы на мир, а получили войну, потому что Путин пришел тебя свергать видя в тебе размазню у которого ослаблена тобою же армия.
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