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Мы обещаем скорые поставки оружия на фоне "незначительных успехов" России, - Белый дом

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Мы обещаем скорые поставки оружия на фоне "незначительных успехов" России, - Белый дом
Власти США продолжат представлять военную помощь Киеву на фоне "незначительных успехов" России. Белый дом делает все возможное, чтобы новое оружие как можно скорее прибыло в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что власти США предоставляют Украине вооружение исключительно для того, чтобы помочь ей защитить свою территорию.

"Россия продолжает добиваться незначительных успехов и ограниченного прогресса в определенных районах Украины. Именно поэтому мы продолжаем как можно быстрее производить поставки вооружений и техники. Украинцы борются за свою демократию", - сказала Жан-Пьер.

В Белом доме подчеркнули, что США "намерены делать все возможное, чтобы украинцы были в сильном положении и могли защищать себя. Чтобы, если у них будет возможность вести переговоры, они могли делать это с позиции силы".

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Топ комментарии

  • Oleksandr Yushchuk
    Хороша новина.
    Ленд-ліз пливе.
    Частина прибуває літаками.
    Хотілось би вчора, але ..
  • Дик Шелдон
    Цікава ситуація. Результат нашої війни залежить не від українців чи кацапів. Тому що бажаючих здолати орду у України достатньо, так і гарматного м'яса у Путіна. Результат війни в Україні у руках США та Байдена. Від їхнього постачання ЗСУ ******** зброєю. І в цієї ситуації ми нічого зробити не можемо, крім як чекати і надіятися. Але треба сказати чесно, нам союзники не дають достатньо зброї, щоб ми перемогли.
    4 установки HIMARS, коли ЗСУ потрібно на багато більше, десятки і навіть сотні, для перелому на фронті, це просто смішно. Кожне зволікання у постачанні зброї це життя наших воїнів, це життя нас з вами.
  • Віктор Павленко
    Даючу руку не кусають, придурки. Нам (Україні) хтось, щось винен? Ми вже є членом НАТО? зЕленоморді хіба не розвалювали саму ідею вступу доНАТО, хіба не знищували оборонний потенціал України? Тепер ви, придурки, ще гавкаєте на США ТА НАТО? Без Західної зброї (країн НАТО) в України не було би жодного шансу встояти перед лаптями.
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