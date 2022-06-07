Если Украина не получит сигнал о членстве в ЕС, его получит Путин, - Стефанчук

Глава ВР Руслан Стефанчук во Франции заявил, что если Украина в конце июня не получает сигнала о перспективе членства в Европейском Союзе, этот сигнал получит Путин.

Об этом Стефанчук отметил в эфире французского телеканала BFMTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что совершает свое турне по странам ЕС для того, чтобы искренне поговорить о двух основных вещах: поблагодарить тех, кто поддерживает Украину на пути в ЕС, и честно поговорить со скептиками о том, что еще предстоит сделать для того, чтобы они сказали, что Украина "достойна".

"Для нас очень важно в конце июня, 24 числа, получить народу Украины четкий сигнал о том, что его борьба не напрасна, о том, что жертвы, которые сегодня украинцы кладут на алтарь своего стремления к европейской перспективе, те свои жизни, которые они кладут за европейские ценности, они ощущаются в Европе. Если этого сигнала не будет, этот сигнал получит путин. И об этом тоже каждому лидеру европейской страны нужно помнить", – отметил Стефанчук.

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