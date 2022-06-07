Оккупанты не добились успехов под Бахмутом, в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, - американский Институт изучения войны
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Российские оккупанты, вероятно, сохраняют контроль над большей частью Северодонецка на 6 июня. Точная ситуация в городе остается неясной, там продолжаются ожесточенные бои.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Относительно контроля в Северодонецке у аналитиков нет единой оценки, однако они сходятся во мнении об упорных боях в городе.
ISW со ссылкой на ВМС Украины сообщает, что Украине удалось оттеснить группировки Черноморского флота России более чем на 100 км, чтобы снизить давление России на южные порты Украины.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Контроль над Северодонецком, по всей вероятности, часто меняется.
- Захватчики в районе Изюма не сделали ни одного подтвержденного продвижения, тогда как силы, продвигавшиеся к западу от Лимана, достигли незначительных достижений.
- Оккупанты продолжали неудачные попытки разорвать украинские линии коммуникации к северо-востоку от Бахмута.
- Ограниченные и локальные украинские контратаки вынудили российские войска сосредоточиться на содержании оборонных рубежей к северу от Харькова.
- Российские оккупационные власти усиливают усилия по выдаче российских паспортов гражданам Украины и усилению контроля над оккупированными территориями.