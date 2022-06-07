Оккупанты не добились успехов под Бахмутом, в Северодонецке продолжаются ожесточенные бои, - американский Институт изучения войны

Российские оккупанты, вероятно, сохраняют контроль над большей частью Северодонецка на 6 июня. Точная ситуация в городе остается неясной, там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Относительно контроля в Северодонецке у аналитиков нет единой оценки, однако они сходятся во мнении об упорных боях в городе.

ISW со ссылкой на ВМС Украины сообщает, что Украине удалось оттеснить группировки Черноморского флота России более чем на 100 км, чтобы снизить давление России на южные порты Украины.

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Ключевые выводы аналитиков ISW: