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Содержание одного пленного россиянина стоит Украине 3000 грн в месяц, - Минюст

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Содержание одного пленного россиянина стоит Украине 3000 грн в месяц, - Минюст
Ежемесячно на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного нужно 3000 гривен. Дополнительные расходы необходимы на медицинское оборудование, лекарства и зарплату персонала.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Наша задача минимум - содержать военнопленных в таких условиях, чтобы потом никто не мог говорить о том, что мы пытаем таких лиц, совершаем военные преступления в отношении них и т.д. Российские военнопленные - это, в первую очередь, обменный фонд, чтобы наших украинских защитников освободить из вражеского плена", - рассказал Малюська.

По его словам, такие расходы на содержание пленников оправданы, ведь условия должны соответствовать Женевской конвенции.

Россияне же к украинским пленным относятся по-разному, добавил Малсюька. К кому отношение стабильно нейтральное. Кого-то содержат в ненадлежащих условиях, а кого-то и пытают.

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"Еще раз подчеркну: мы - цивилизованная страна, а это обязывает держать себя в руках и делать все в рамках международных норм, не позволяя себе опускаться до уровня врага, который находится за пределами цивилизации. Сейчас все мы являемся свидетелями работы объединенной цивилизации в рамках верховенства права против варваров, которые такими правилами гнушаются", - сказал министр.

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Топ комментарии

  • Сергей Якимец f3ff978b
    Шо там с пенсиями для своих граждан? За каким таким хером, человек с 30 лет стажа получает 2300 грн в месяц????????????

    Так питухам еще не нужно платить коммунальные и медикаменты!
  • Ted 7b76f4bb
    То може пенсіонерам здаватися в полон??
  • Вадим Владимирович 587dba0e
    Мать имеет вторую группу инвалидности и получает 2000 сраных гривень пенсии. 6500 гривень положенных за потерю работы так и не дали. Зато кормить и лечить орков это маст хев.
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