Украина должна играть центральную роль в переговорах по "зерновому коридору", - Госдеп США
Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Вашингтон будет следить за визитом российского министра в Турцию, но считает, что одной поездки недостаточно для решения вопроса по разблокировке экспорта зерна.
"Я уверен, что одной встречей не решишь эту проблему. Этот вызов требует включения Украины на центральную роль", - заявил Прайс.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Турция обсудили предварительные договоренности по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море. Однако они не согласовывали свои планы с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что представителей нашего государства не пригласили на переговоры между Россией и Турцией по разблокированию экспорта зерна.