Россияне "Ураганами" обстреляли село в Днепропетровской области. Есть раненый, - ОВА

Ночью российские войска нанесли удар по селу в Криворожском районе Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"У нас неспокойно. Криворожский район снова под обстрелами. Ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольской громаде. В Большой Костромке ранен 46-летний мужчина. Он в больнице", - говорится в сообщении.

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Резниченко добавил, что в селе есть поврежденные дома.