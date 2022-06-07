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Батальон "Свобода", воюющий на Северодонецком направлении, нуждается в помощи

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Батальон "Свобода", воюющий на Северодонецком направлении, нуждается в помощи
Бойцам нужны запчасти для ремонта автомобилей, которые попадают под обстрелы и постоянно ломаются из-за сверхтяжелой эксплуатации.

Об этом пишет в фейсбуке заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

Помочь батальону можно, совершив перевод на карту 5168 7520 1225 3699.

Контактное лицо Маргарита, тел. +380 97 006 5893.

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Также Ильенко опубликовал такой перечень критических потребностей батальона:

265/70 R15 - 10 шт.

255/65 R16 -10 шт.

265/70 R16 - 10 шт.

205/60 R16- 14 шт.

215/65 R16 - 14 шт.

245/65 R17 - 12 шт.

255/70 R16 - 12 шт.

215/70 R15 - 10 шт.

275/65 R18 - 10 шт.

1) Ssanyong Kyron - 4 шт.

2) Mitsubishi Pagero - 4 шт.

3) Nissan NP300- 4 шт.

4) KIA sporteg - 4 шт.

5) Fiat Doblo - 4шт.

6) Nissan X-Traill - 4 шт.

7) Mitsubishi L200 - 4 шт.

1) Nissan NP300:

Стекло лобовое и заднее.

2) VW T4: тормозные колодки 4шт. (задние и передние)

3) Toyota 4Runner:

Амортизаторы 4 шт. (задние и передние)

Шаровые опоры (слойные)

10w40 - 100 л.

5w40 - 100л.

74 ампер 8 шт.

90 ампер 12 шт.

190 ампер 2 шт. на трофейный камаз.

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Отправить на помощь батальону
    1. Подполковника Арестовича.
    2. Секретаря СНБО Данилова
    3. "Железнодорожника" Лещенко
    4. Обонпромовца Арахамию
    5. КошелькаТрухина
    6 Обладателя наградного оружия Тищенко
    7 Главную по вагнерам Безмозглую Марфу Зебильную
    "Великолепная семерка" всех орков пабедит
  • Advokat Savchuk
    В дечому не погоджуюсь з Вашою критикою щодо потреб батальйону. З усіх іхніх відео ясно що вони постійно пересуваються, то гасять прориви, то змінюють позиціі. Кожен боєць тягне на собі до 30 кг амуніціі ( бронік, каска, автомат, магазини до ак), дивуюсь як вони в 30 градус спеку перебігають цілі квартали. Того машини потрібні на кожне відділення (ще гранатомети, кулемети, великий бк). Підтримую командира
  • Саша Киев
    юридично бійці батальону "Свобода" воюють у складі бригади швидкого реагування НГУ. І там повинно бути 2 механізовані батальйони оперативного призначення +танковий батальйон + артилерійський дивізіон і зенітний ракетний дивізіон....а по факту те що є..на тому що просять
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