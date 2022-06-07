Батальон "Свобода", воюющий на Северодонецком направлении, нуждается в помощи
Об этом пишет в фейсбуке заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.
Помочь батальону можно, совершив перевод на карту 5168 7520 1225 3699.
Контактное лицо Маргарита, тел. +380 97 006 5893.
Также Ильенко опубликовал такой перечень критических потребностей батальона:
265/70 R15 - 10 шт.
255/65 R16 -10 шт.
265/70 R16 - 10 шт.
205/60 R16- 14 шт.
215/65 R16 - 14 шт.
245/65 R17 - 12 шт.
255/70 R16 - 12 шт.
215/70 R15 - 10 шт.
275/65 R18 - 10 шт.
1) Ssanyong Kyron - 4 шт.
2) Mitsubishi Pagero - 4 шт.
3) Nissan NP300- 4 шт.
4) KIA sporteg - 4 шт.
5) Fiat Doblo - 4шт.
6) Nissan X-Traill - 4 шт.
7) Mitsubishi L200 - 4 шт.
1) Nissan NP300:
Стекло лобовое и заднее.
2) VW T4: тормозные колодки 4шт. (задние и передние)
3) Toyota 4Runner:
Амортизаторы 4 шт. (задние и передние)
Шаровые опоры (слойные)
10w40 - 100 л.
5w40 - 100л.
74 ампер 8 шт.
90 ампер 12 шт.
190 ампер 2 шт. на трофейный камаз.