Зеленского просят законодательно признать начало российско-украинской войны с 20 февраля 2014 года, - петиция
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на размещенную петицию.
Автором петиции является Алла Кондакова. В настоящее время собрано почти 300 голосов из необходимых 25 тысяч.
"Боевые действия на территории Украины начались с 20 февраля 2014 года, доказательством тому самоотверженная защита Защитниками, Защитницами, Добровольцами территориальной целостности, суверенитета и независимости в боевых столкновениях с армией российской федерации:
- оккупация Крыма Российской Федерацией;
- временная оккупация части Донецкой и Луганской областей;
- Саур – Могила;
- Иловайск;
- Донецкий и Луганский аэропорт;
- Дебальцево;
- Авдеевская промзона и многие другие стратегические плацдармы, где отвоевывалась независимость нашей Украины", - говорится в документе.
"2022 год – полномасштабное вторжение Российской Федерации, героические бои по защите городов Киева, Мариуполя, Харькова, Чернигова, Сум, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Николаева, Херсона, Одессы, Донецкой, Луганской областей.
Это и есть продолжение русско-украинской войны, которая началась локально в 2014 году.
Очень важным историческим фактом в истории Украины является юридическое признание Государством на законодательном уровне начала российско-украинской войны именно 20 февраля 2014 года", - отмечает автор петиции.