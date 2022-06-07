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РФ не выплатила еще 74 млн евро компенсации по решениям ЕСПЧ

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РФ не выплатила еще 74 млн евро компенсации по решениям ЕСПЧ
Россия задолжала около 74 миллионов евро справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человека без учета рекордных 1,9 млрд. в пользу бывших акционеров ЮКОСа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсантъ",

Общее количество российских дел в ЕСПЧ составило 3395. Общая сумма, присужденная судом заявителям против России, составила 2,02 млрд евро.

Эта цифра включает около 1,9 млрд евро по делу "Нефтяная компания ЮКОС против России", которые Россия не выплатила. Без учета этого дела сумма присужденных выплат составила 148 млн. евро, из них на данный момент выплачено 74 млн. евро, пояснили в пресс-службе Совета Европа.

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При этом справедливая компенсация не выплачена по более чем 800 индивидуальным делам, а также по делу "Грузия против России" по аресту, задержанию и выдворению из России грузинских граждан в 2006-2007 годах.

Сумма компенсаций, присужденных по этому делу, составила 10 млн евро, добавили в Совете Европы.

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Топ комментарии

  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Та рашка болт клала на все европейские суды. Если кому-то нужна денежная компенсация от рахи, то забирайте сами. Мы можем дать вам автомат
  • частный сектор
  • Vladimir Kvasha 5d835881
    Отказ от репараций за Крым - вообще мутная история. Если вдруг это правда, то зеленых разнесут на молекулы.
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