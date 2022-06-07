Если РФ не прекратит блокаду украинских портов, то должен быть срочно заблокирован весь российский экспорт, - Порошенко

Находящийся на Европейском Финансовом Конгрессе в польском городе Сопот Петр Порошенко призвал к тотальной блокаде российского экспорта.

Он подчеркнул, что украинские порты должны быть разблокированы не только для экспорта зерна, но и других товаров, а также для импорта сырья для отечественной промышленности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Почему мы говорим только об экспорте украинского зерна, а не говорим об экспорте других продуктов украинского экспорта. Почему мы не говорим об импорте через украинские порты сырья, которое обеспечивает рабочие места и функционирование украинской промышленности. Почему Россия, которая якобы ведет переговоры с Турцией с одной стороны, бомбит ракетами транспортную инфраструктуру, которая доставляет это зерно в одесские порты, порты Дуная и таким образом пытается сегодня обмануть мир", – отметил Порошенко.

"Мое предложение совершенно другое. Я приветствую усилия Турции, которая согласилась обеспечивать ее военно-морские силы, эскорты торговых кораблей. Просьба, чтобы это было не только зерно, а все, потому что экспорт Украины должен функционировать", - говорит Порошенко.

"Если Россия не прекратит блокаду, мы должны немедленно в течение недель, если не дней обеспечить тотальную блокаду российского экспорта. Всего, а не только зерна или нефти, не только газа – всего. Потому что 80% российского экспорта осуществляется морем", – констатирует Порошенко.

"Сегодня мы можем применить такие же механизмы, как при аресте яхт российских олигархов. Мы можем найти такие же механизмы, которые я применял, когда был акт агрессии против Украины в Керченском проливе. На основании решений судов мы будем арестовывать российские суда, пока блокада не будет снята. Это называется экстерриториальными санкциями, которые должны находиться в следующих пакетах. Все предложения выписаны", – отмечает пятый президент.

"Я использовал трибуну Сопотского конгресса, для того чтобы предложить их так же, как мы это сделали на Саммите и Конгрессе Европейской Народной Партии, лидирующей политической силы Евросоюза. Мы предложили президенту Еврокомиссии, еврокомиссарам подобные шаги по расширению санкций, потому что в санкциях нужно быть креативным, не только вводить персональные санкции", – считает Порошенко.

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"Если говорить о персональных, то это – список Бучи, потому что не только Путин и его шайка, а каждый солдат, офицер, генерал, принимавший в этом участие должен знать, что ответственность будет неотвратима и поэтому в следующий раз, когда он будет применять оружие против гражданских, он трижды подумает и это его остановит", – подчеркивает Порошенко.

"Вопрос санкций был очень тщательно проработан и предложен. Нам не нужна помощь в разминировании, мы сами знаем дороги, которые могут использовать торговые караваны под защитой Турции. Но никому мы не дадим право ухаживать, что это зерно или это масло, это сырье для питания, это горючее, или что-нибудь другое. Мы суверенное государство, имеющее суверенные права в международном Черном море, и никакого другого статуса мы россиянам не дадим сделать", – резюмирует Порошенко.