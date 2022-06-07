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Правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, - Шмыгаль

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Правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, - Шмыгаль
По поручению президента Украины правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства", – отметил он.

Как сообщает глава Кабмина, благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей правительство рассчитывает разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию.

"Дал задачу министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства", - резюмирует Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Простими словами: уряд розробляє програму по викраденню грошей.
  • Ksenia VB
    Цікаво... щось знову в податках намутять.
    Оце і вся стратегія. Уряд нездар і шахраїв.
  • Ivan Snigirenko
    А гранты кто получит? Как всегда производители асфальта. Поиздержалися они за время войны, дорого то нынче жить в Ужгороде и Мукачево. Сколько за период незалежности не выдавали гранты и пільгових кредитів, моей фамилии никогда не было. А если получать так 25% годовых.
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