Правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса, - Шмыгаль
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По поручению президента Украины правительство разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Основные принципы такой программы обсудили на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства", – отметил он.
Как сообщает глава Кабмина, благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей правительство рассчитывает разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию.
"Дал задачу министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства", - резюмирует Шмыгаль.