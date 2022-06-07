Воздушные Силы ВСУ нанесли удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях: Уничтожена живая сила, поражены логистические центры и склады с горючим

6 июня группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Уничтожены боевые бронированные машины, до двадцати человек живой силы противника, поражены логистические центры и склады с горюче-смазочными материалами. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены два беспилотника "Орлан-10", - говорится в сообщении.

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