Оккупанты вербуют гражданских в "фильтрационные лагеря" Мариуполя, - Андрющенко

Российские оккупанты осуществляют рассылку сообщений, где предлагают работу в СИЗО и исправительной колонии.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" в Мариуполе в последние дни получают такую ​​рассылку от так называемого "минюста днр". Оккупанты вербуют рабочих в концентрационные фильтрационные лагеря. Россияне и их сателлиты уже даже не скрывают ни адреса, ни наличие пыточных для украинцев".

Нехватка кадров связана с расконсервацией прежних мест отбывания наказаний. Их наполнение происходит в первую очередь из-за усиленных фильтрационных мероприятий", - говорится в сообщении.

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