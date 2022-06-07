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Оккупанты решили провести на Херсонщине "референдум" о "вхождении" в РФ

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Оккупанты решили провести на Херсонщине "референдум" о "вхождении" в РФ
Оккупационные власти Херсонщины собираются устроить в области "референдум" для решения вопроса о его "присоединении" к Российской Федерации.

Об этом заявил коллаборант Кирилл Стремоусов - "замглавы военно-гражданской администрации" региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Конечно, это будет плебисцит. Это будет волеизъявление народа... Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы", - сказал Стремоусов

Он утверждает, что Херсонская область якобы осталась без законодательной власти, ее будет временно заменять "общественный совет" оккупантов.

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"Создан общественный совет, который представляет народ, и они будут принимать промежуточные решения", - отметил Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявлял, что регион может присоединиться к РФ через обращение к президенту.

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko
    Як увійдуть, так і вийдуть...
  • VOLVO XC 70
    что за ***** написал какая суверенность...кого чего.... говна Вовы в его жопе (идиома) .. так и пиши ты можешь считаешь что Крым РУССКИЙ РАШИНСКИЙ НУ НУ и что да ***** и насрать.. как и признание ЛНР-ДНР.. все *****....а лечение ОДНО..... УБИВАТЬ УБИВАТЬ и еще раз УБИВАТЬ ВРАГА...
  • Small Jerboa
    Брехня та рашистська пропаганда.
    Уйлу ні що НЕ ЗАВАЖАЄ оголосити про удари по їх території та повну мобілізацію.
    Бажали би це зробити - вже би зробили!
    Цими "референдумами" рашисти намагаються ЗЛЯКАТИ, але вони нічого не змінять у реальності.
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