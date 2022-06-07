Оккупанты решили провести на Херсонщине "референдум" о "вхождении" в РФ

Оккупационные власти Херсонщины собираются устроить в области "референдум" для решения вопроса о его "присоединении" к Российской Федерации.

Об этом заявил коллаборант Кирилл Стремоусов - "замглавы военно-гражданской администрации" региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Конечно, это будет плебисцит. Это будет волеизъявление народа... Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы", - сказал Стремоусов

Он утверждает, что Херсонская область якобы осталась без законодательной власти, ее будет временно заменять "общественный совет" оккупантов.

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"Создан общественный совет, который представляет народ, и они будут принимать промежуточные решения", - отметил Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявлял, что регион может присоединиться к РФ через обращение к президенту.