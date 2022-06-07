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"Не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров", - глава МИД Латвии Ринкевич

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"Не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров", - глава МИД Латвии Ринкевич
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что демократический мир должен защищать, прежде всего, ценности и честь.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Демократический мир должен защищать прежде всего ценности и честь, не стоит слишком переживать по поводу эмоционального благополучия агрессоров, они все равно не оценят эту необычную доброту", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент Франции Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    А дехто намагається сохраніть літсо *****.
  • Mykola Trofimenko
    А макрон і боневтік дуже хвилюються
  • Sergii Ustim
    А хтось бачив в його очах мир...
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