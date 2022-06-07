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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 360 человек, 212 самолетов, 177 вертолетов, 1390 танков и 3416 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 июня потери личного состава противника составляют около 31 360 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составляют:

личного состава - около 31360 (+110) человек ликвидировано,

танков – 1390 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 3416 (+16) ед,

артиллерийских систем - 694 (+4) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средства ПВО - 96 (+0) ед,

самолетов - 212 (+1) ед,

вертолетов - 177 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 (+2),

крылатые ракеты / cruise missiles - 125(+0),

корабли/катера/warships/boats - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,

специальная техника - 53 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 360 человек, 212 самолетов, 177 вертолетов, 1390 танков и 3416 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн
    За цими цифрами стоять біль,смерть,рани і доля України. Щоб ти здох руський дух.
  • частный сектор
  • Олег Кущ 3c573107
    Я спочатку думав - як це уявити, потім згадав як був на футболі. Це трохи неповний "Металліст"
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