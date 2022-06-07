Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 360 человек, 212 самолетов, 177 вертолетов, 1390 танков и 3416 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 июня потери личного состава противника составляют около 31 360 человек.