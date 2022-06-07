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Каждый десятый украинец будет иметь негативные последствия для психического здоровья из-за войны, - Ляшко

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Каждый десятый украинец будет иметь негативные последствия для психического здоровья из-за войны, - Ляшко
Из-за российского полномасштабного вторжения в Украину не исключается, что украинцы будут иметь негативные последствия для психического здоровья. В то же время, каждый десятый украинец может почувствовать последствия на уровне средней тяжести или тяжелой болезни.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С каждым днем ​​количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будет расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ожидает ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье", - объяснил глава Минздрава.

Министерство прогнозирует, что в будущем в психологической поддержке будет нуждаться около 15 млн украинцев, из них около 3-4 млн нужно будет назначать медикаментозное лечение.

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Топ комментарии

  • Eugen Mk
    Меня ещё с ковидобесия типает
  • Яр Холодний
    І уявляєш - дев"ять з десяти цих українців будуть мать "нав"язливу ідею" - набить "Головблазню" і "блазенятам" морди відразу після війни!!!
  • Oleg Zaporogec
    І від зеленопітарів у владі
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