Новости • Война

Родственников моряков из крейсера "Москва" заставляют умалчивать информацию о погибших родственниках, - ГУР МО

6 22923
Родственников моряков из крейсера "Москва" заставляют умалчивать информацию о погибших родственниках, - ГУР МО
Социальное напряжение среди родственников погибших на крейсере "Москва" россиян продолжает расти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Отмечается, что для улучшения тяжелого психологического состояния членов семей экипажа бывшего флагмана Черноморского флота, затонувшего 14 апреля этого года, с родными моряков работает специальная группа психологов, медиков и юристов.

"По данным военной разведки Украины, основная цель группы – сделать невозможной утечку информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках. Родственников пытаются уговорить ни с кем не общаться о своих сыновьях и мужчинах, служивших на крейсере. В случае отказа им начинают угрожать невыплатами компенсаций и уголовным преследованием", – информируют в Главном управлении разведки.

Так, в оккупированном Севастополе, во время встречи командующего Черноморским флотом с родственниками погибших моряков, здание офицеров флота охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Часть родственников в знак протеста на встречу с командованием флота не пришла.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасательный круг и буй из утопленного крейсера "Москва" обнаружили пограничники в море, - Дейнеко. ФОТО

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    - Отец - новость слышал?! Передали "хахлы" что ани наш крейсер "Маскву" утапили! А там же наш Сашка служил! А я думаю - пачему он не званит втарую неделю!
    - Малчи дура! Па телевизару сказали - не было у нас сына - только дочка - Александра!
  • belge
    Москву сожгли. Кутузова убили.
    Лаврова к сербам не пустили.
    Медведев сын, Пескова дочь
    Из НАТО выпизжены прочь.
    И только бункерный *****
    Твердит одно: таков был план (с)
  • VOLVO XC 70
    скоро скажут что и крейсера Москва никогда и никакого не было а все их дети дезертиры перебежавшие на сторону Украины...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости