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В России суд признал перечень погибших в Украине военных гостайной. Теперь информацию о них удаляют с сайтов

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В России суд признал перечень погибших в Украине военных гостайной. Теперь информацию о них удаляют с сайтов
Городской суд Светлогорска Калининградской области удовлетворил иск военных прокуроров, требовали запретить распространение перечня погибших на войне с Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт 74.ru.

Сайт сообщил, что вынужден удалить "страницу памяти военнослужащих, погибших во время спецоперации в Украине".

Прокуроры 73 военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота добились, что суд признал список погибших в Украине военных информации, распространение которой запрещено на территории РФ. Теперь сайты, публикующие такие списки, могут признать содержащими информацию, распространение которой в России запрещено. И внести в соответствующий список.

Сайт 74.ru предупредил, что вынужден убрать информацию о погибших. "Надеемся, что все временно", – говорится в сообщении сайта.

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Также соответствующие списки удалили новосибирский NGS, Чита.ру, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.

Максимальное наказание по статье о разглашении государственной тайны в РФ составляет 7 лет тюрьмы.

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    З часів Чінгіс-хана в московському улусі нічого не змінилось
  • Green sheet
    Еще уничтожьте всех родных и друзей кто их знал. Ато кто то проболтается
  • Мобильный крематорий
    На..рать вообще, что там свинота удаляет не удаляет. Главное, чтобы дохли регулярно и побольше.
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