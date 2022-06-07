В РФ свинцовые заводы оказались на грани закрытия из-за отсутствия экспорта, - СМИ

Из-за полной остановки экспорта и низкого спроса внутри страны на российских заводах по производству свинца накопились двухмесячные запасы продукции. Часть предприятий находится на грани закрытия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на "Коммерсантъ".

По данным газеты, на российских заводах по производству свинца скопились двухмесячные запасы продукции. Отмечается, что часть предприятий находится на грани закрытия: погрузка на них упала до 30% мощности. Издание напоминает, что экспорт необработанного свинца в ЕС практически остановился в марте из-за проблем с логистикой и межбанковскими расчетами на фоне санкций, а с 10 июля такие поставки будут запрещены в рамках пятого санкционного пакета ЕС.

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Для вывоза свинца в другие страны с 16 мая по 15 ноября 2022 г. производители должны получать специальную лицензию, однако Минпромторг РФ до сих пор не выдал компаниям никакой лицензии и не сообщил, когда они появятся, пишет "Коммерсант". В ведомстве изданию сообщили, что сейчас "ведется работа по переориентации экспортных поставок в сторону Восточного региона", но не ответили на вопросы о причинах задержки выдачи лицензий.

В правительстве РФ газете заявили, что лицензирование экспорта "направлено на предупреждение дефицита свинца в РФ в условиях внешних ограничений". Однако недостатка свинца в этом году в стране не ожидается: после остановки автомобильной промышленности спрос на сырье для аккумуляторов упал почти наполовину, утверждает газета.

В сегодняшних условиях перспективным направлением для экспорта свинца в РФ мог бы стать Китай, покупающий почти 90% производимых в России свинцовых концентратов, заявила эксперт-аналитик ИПЭМ Анастасия Смольникова. Однако главные заводы находятся в центральной части России, поэтому при поставках в КНР могут возникнуть логистические трудности, отметила она.