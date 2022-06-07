Над Запорожской областью сбита вражеская ракета

Сегодня около 7:30 украинские военнослужащие сбили вражескую ракету в Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром многие запорожцы слышали взрыв. Хочу вас успокоить, это сработали силы нашей ПВО. Около 07:30 украинские военнослужащие сбили вражескую ракету в Запорожской области", - отметил он.

"Хочу еще раз поблагодарить защитников, которые продолжают защищать наш город и наше государство. А также войска Противовоздушной обороны, которые "прикрывают" небо над нашим городом", - добавляет Куртев.

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