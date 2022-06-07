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Учебный год стартует 1 сентября в режиме офлайн, - МОН

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Учебный год стартует 1 сентября в режиме офлайн, - МОН
Начиная с 1 сентября, образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается начала нового учебного года. Хочу сообщить родителям, ученикам, студентам: 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн, и все дети, студенты учащиеся должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профтехобразования", - пояснил он .

Он призвал украинских детей "готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании".

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Топ комментарии

  • Андрій Андріїшин
    Довбойоби. Жодного справжнього укриття немає. Підвал не укриття. Яка ***** буде відповідати за життя дітей та педагогів.
  • Bohdanov Dmytro
    М'яко кажучи дуже спірне рішення
  • Alexander Gritsunov
    Людина, яка звикла відповідати за свої слова, таку заяву зараз би нізащо не зробила...
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