Новости • Война

"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведев о "врагах России"

62 170233
"Они ублюдки, выродки и должны исчезнуть": Медведев о "врагах России"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал уничтожить "отбросы и ублюдков".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В то же время соратник российского диктатора не назвал персон.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты у Телеграм так резки. Отвечаю - я их ненавижу. Они отбросы и ублюдки. Они желают смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в сообщении.

Читайте: Медведев угрожает Украине ракетными ударами "по чему угодно" из-за поставок американских систем HIMARIS

Топ комментарии

  • Alex Vassago
    Покажіть це Шольцу і Макрону.
  • Старый зольдат
    Димон-утка (суднО) истерит потому что США отозвали визу единственному сыну Дмитрию Медведеву Илье. Этому утырку и 27-летнему чаду замглавы российского Совбеза дали 48 часов на то, чтобы "собрать манатки" и уехать из Соединенных Штатов.
  • Микола Ломакiн
    мал клоп да ванюч...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости