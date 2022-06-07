Пограничник в Ривненской области передавал оккупантам информацию об офицерах Нацгвардии для их дальнейшей ликвидации, - Офис Генпрокурора

В Ривненской области пограничника подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным ОГП, подозреваемый, работая в группе комплектования пограничного отряда ГНС Украины, был завербован и сотрудничал с офицером запаса ВС государства-оккупанта. Он собирал и передавал персональную информацию об отборе кандидатов на военную службу в пограничный отряд. В 2020-2021 годах пограничник передавал другому экс-военному государству-оккупанту информацию о высокопоставленных офицеров Национальной гвардии Украины, по данным следствия – для их дальнейшей ликвидации.

Работнику пограничного отряда уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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