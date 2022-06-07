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ВСУ отбили часть Северодонецка, россияне возобновят атаки на Изюм, - разведка Великобритании

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ВСУ отбили часть Северодонецка, россияне возобновят атаки на Изюм, - разведка Великобритании
Российские оккупанты намерены сместить акцент своих атак на Изюм Харьковской области.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ.

Британцы отметили, что украинские защитники отбили у захватчиков часть Северодонецка Луганской области. Кроме этого, "застопорилось" продвижение россиян на попаснянском направлении.

"Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма говорят о том, что Россия готовится возобновить действия на северном направлении", - говорится в сообщении.

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По мнению британских разведчиков, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне, Россия должна добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений.

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Топ комментарии

  • Олег Кущ 3c573107
    Може й поновлять... атаки... на Ізюм. Тільки арта модна вже у Харкові. Велкам ту зе кульок
  • Мобильный крематорий
    Скучаю по тем временам, когда горели склады и нефтебазы свинарника.
  • Влад Воланд
    Потрібно дрони камікадзе багато всю арту вибивати.
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