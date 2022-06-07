ВСУ отбили часть Северодонецка, россияне возобновят атаки на Изюм, - разведка Великобритании
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Российские оккупанты намерены сместить акцент своих атак на Изюм Харьковской области.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ.
Британцы отметили, что украинские защитники отбили у захватчиков часть Северодонецка Луганской области. Кроме этого, "застопорилось" продвижение россиян на попаснянском направлении.
"Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма говорят о том, что Россия готовится возобновить действия на северном направлении", - говорится в сообщении.
По мнению британских разведчиков, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне, Россия должна добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений.