Новости

Белорусская армия начала занятия "по переводу с мирного на военное время"

12 91443
Белорусская армия начала занятия "по переводу с мирного на военное время"
Вооруженные силы Беларуси проводят комплекс тренировок по боевой готовности.

Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мер по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что занятия проводятся после очередного призыва и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.

Читайте: Беларусь может увеличить численность войска до 80 тыс., - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Сергей Иванченко 01727d49
    Я человек не глубоко верующий в бога, но с недавнего времени молю Боженьку об одном!! Дай мне силы дожить до того дня когда сдохнет вся эта мразина - сраный путлер, ублюдок лука, медведь и т.д. Сильно молю!!! Колхозник сраный!!!
  • мврина
    Лукашенко : "як не дожену, то хоч зігріюся зі своїми отвлєкающімі маньоврамі".. Я уявляю як він боїться за своє крісло і за своє життя.
  • Serg Serg 94650416
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости