Белорусская армия начала занятия "по переводу с мирного на военное время"
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Вооруженные силы Беларуси проводят комплекс тренировок по боевой готовности.
Об этом сообщает министерство обороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мер по переводу с мирного на военное время", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что занятия проводятся после очередного призыва и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.