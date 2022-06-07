Мариуполю грозит распространение холеры, - Кузин

В Мариуполе существует риск распространения холеры.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что существуют большие риски распространения инфекционных болезней на оккупированных территориях из-за массовых захоронений, теплой погоды и отсутствия доступа к питьевой воде у населения.

"Если говорить о том, есть ли риск распространения таких болезней, как холера, в Мариуполе, то, безусловно, он там есть. Мы знаем, что на территории Мариуполя регистрировали вспышки холеры в прошлом, поэтому основное наше внимание сосредоточено на том, чтобы не допустить этого снова", - отметил главный санврач.

Кузин также сообщил, что с 1 июня начат усиленный эпидемиологический надзор за всеми случаями, имеющими симптомы холеры.

Он отметил, что система здравоохранения Украины готова к вспышкам холеры и имеет достаточный запас лекарства на этот случай.

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"Текущая система медицинского реагирования сможет выявить холеру, если она возникнет на территории Украины. Соответственно, быстро запустится локализационная система реагирования", - сказал главный санврач.

В то же время Кузин сообщил, что в учреждениях здравоохранения есть достаточный запас лекарственных средств, чтобы лечить случаи холеры, и планы готовности введены на уровне каждой из областей Украины.