Россия хочет уничтожить не только украинцев, но и поставить мир на грань голода, - МИД
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Россия хочет поставить мир на грань голода. Избежать этого можно только помогая Украине.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия уничтожила второй по величине зерновой терминал в Украине. Миллионы людей по всему миру столкнутся с проблемой продовольственной безопасности".
Аппетит России растет. Теперь они хотят не только уничтожить украинцев, но и поставить мир на грань голода. Помощь Украине поможет этого избежать", - говорится в сообщении.