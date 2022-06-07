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Оккупанты подсчитали количество пенсионеров в Мариуполе: Их втрое меньше, чем до начала вторжения РФ

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Оккупанты подсчитали количество пенсионеров в Мариуполе: Их втрое меньше, чем до начала вторжения РФ
Пенсионный фонд террористической "ДНР" подсчитал имеющееся количество пенсионеров в Мариуполе – 46 тысяч человек. Это в 3 раза меньше, чем до вторжения России (136 тысяч человек).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Отмечается, что доля пожилых людей в структуре населения Мариуполя выросла в 2 раза.

В общей сложности население города уменьшилось в 5 раз:

~ 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную территорию Украины;
~ 50-70 тысяч находятся в приазовских селениях или оккупированных территориях востока и юга Украины;
~ 47 тысяч депортировано или вынуждено выехать на территорию России и Беларуси;
более 22 тысяч убито русскими войсками;
~ 100-120 тысяч мариупольцев до сих пор находятся в разрушенном городе без базовых бытовых условий.

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Топ комментарии

  • Aks World
    А я вам напомню результаты последних выборов в горсовет Марика:
    • «Блок Вадима Бойченко» - 41,69% (получили 22 места в горсовете);

    • «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 33,99% (19 мест);

    • Партия Шария - 7,9% (5 мест);

    • «Сила людей» - 6,2% (4 места);

    • «Слуга народа» - 5,1% (4 места).

    84% города проголосовало на последних выборах за то, что у них сейчас происходит
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    А якби вибори відбулись після цієї війни, цікаво як би далі голосували, здається мені, що змін майже не буде...
  • Hanka Panyanka
    зато баз нациков, только свои..., им еще мозги там прополощут и они "освободителям" будут памятники ставить в каждом разрушенном дворе...
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