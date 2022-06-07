Страны Европы должны "повысить обороты" в оказании помощи Украине, - Науседа

Европа многое сделала, чтобы помочь Украине, однако она должна увеличить свою помощь.

Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Об этом он говорил во вторник с находящимся с визитом в Вильнюсе канцлером Германии Олафом Шольцом, передает BNS.

"Мы говорили о войне России в Украине и ответе Европы. Европа много сделала для помощи Украине, но этого недостаточно. До сих пор нет победы в этой войне. Мы должны оставаться на этом пути и ни в коем случае не сбавлять обороты. Наоборот, это ... повышать", - отметил Науседа.

"Мы должны всесторонне поддерживать Украину, увеличить давление на Россию, усиливая санкции, снижая энергетическую зависимость от агрессора. Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить наши ценности и мир. Мы есть и хотим оставаться на правильной стороне истории", - отметил он.

Литовский лидер также подчеркнул, что, кроме военной и экономической помощи, для Украины крайне важна политическая поддержка. По его словам, стране нужно предоставить статус страны-кандидата в ЕС.

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"Пора дать понять, что Украина имеет место в Европейском Союзе. Мы не имеем морального права упускать этот момент", - говорится в заявлении Науседы, распространенном администрацией президента.