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В Северодонецке ситуация сложная, ВСУ укрепились на позициях и "делают максимум", чтобы отстоять город, - мэр Стрюк

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В Северодонецке ситуация сложная, ВСУ укрепились на позициях и "делают максимум", чтобы отстоять город, - мэр Стрюк
В Северодонецке на Луганщине ситуация стабильно сложная, Вооруженные силы Украины укрепились на позициях и держат город.

Об этом в эфире телемарафона сказал городской голова Северодонецка Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Северодонецке ситуация стабильно сложная. Наши Вооруженные силы укрепились на позициях, держат город и те рубежи, которые заняли. Но вместе с тем бои не утихают. Орки бросают все новые и новые силы, сосредоточено очень много артиллерии, техники, штурмующей город, пытается продвигаться, мы останавливаем", - сказал глава города.

Он подчеркнул, что ВСУ "делают максимум", чтобы отстоять этот город.

По словам Стрюка, захватчики хотят хоть что-то добиться, одержать хоть какую-то значимую победу, потому что Северодонецк – это административный центр Луганщины, поэтому "он имеет символическое значение", именно как центр региона.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Сугубо диванное мнение.
    Без ударов по территории свинарника толку не будет Невозможно сидеть в вечной обороне под постоянными обстрелами.
  • saimansay
    Ниркове взяли давно.
    Хватить парашскую пропаганду тулить.
    Иди проспись.
  • Urs
    Ситуация на Попаснянгском направлении на сегодня:
    - - В районе Нырково-Липовое, по видимому, противник вынужден временно остановится в виду понесённых значительных потерь в передовых подразделениях 1-го АК. Подразделения 1-й омсбр и 100-й омсбр 1-го АК, действовавшие на этом участке, судя по всему, просто утратили боеспособность... и будут вынуждено ротированы на подразделения 105-го сп мобилизационного резерва 1-го АК (явно, по уровню своей боеспособности, не идущие ни в какое сравнение с "кадровыми" частями 1-го АК).

    Это означает, что украиснкие войска не только получили время для укрепления обороны в самом чувствительном для себя месте (нет, это не Северодонецк)... это юго-западнее Лисичанска, но фактически пока остановили наступающую тактическую группировку противника севернее Попасной, вынудив последнюю к перегруппировки своих сил и средств на направлении главного удара.

    - Фланговая атака противника на Берестовое, так же не увенчалась успехом. Попав под массированное огневое воздействие огневых средств пораждения ВСУ в ходе выдвижения на рубеж атаки в районе Нагорного и Нырковского карьера, передовые подразделения противника были вынуждены остановиться... успеха в продвижении в северо-западном направлении не имели.

    Однако, противник продолжает удерживать в районе Васильевка - Нырково - Липовое свои передовые позиции, причём явно готовясь к продолжению наступления на Николаевку, Берестовое и Врубовку...
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