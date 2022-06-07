В Северодонецке ситуация сложная, ВСУ укрепились на позициях и "делают максимум", чтобы отстоять город, - мэр Стрюк

В Северодонецке на Луганщине ситуация стабильно сложная, Вооруженные силы Украины укрепились на позициях и держат город.

Об этом в эфире телемарафона сказал городской голова Северодонецка Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Северодонецке ситуация стабильно сложная. Наши Вооруженные силы укрепились на позициях, держат город и те рубежи, которые заняли. Но вместе с тем бои не утихают. Орки бросают все новые и новые силы, сосредоточено очень много артиллерии, техники, штурмующей город, пытается продвигаться, мы останавливаем", - сказал глава города.

Он подчеркнул, что ВСУ "делают максимум", чтобы отстоять этот город.

По словам Стрюка, захватчики хотят хоть что-то добиться, одержать хоть какую-то значимую победу, потому что Северодонецк – это административный центр Луганщины, поэтому "он имеет символическое значение", именно как центр региона.

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