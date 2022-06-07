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Азовсталь и ММК им. Ильича обратились в Генпрокуратуру с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи металла из Мариуполя

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Азовсталь и ММК им. Ильича обратились в Генпрокуратуру с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи металла из Мариуполя
Мариупольские металлургические комбинаты ММК им. Ильича и Азовсталь группы Метинвест обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой открыть уголовные производства по краже российскими оккупантами принадлежащей комбинатам металлопродукции, которую системно вывозят в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальных заявлениях комбинатов.

"Из открытых источников заявителю стало известно, что представители военных формирований Российской Федерации (и подконтрольных им лиц и террористических группировок), которые оккупировали г. Мариуполь, вывозят в неизвестном направлении и используют по своему усмотрению без законных оснований надлежащее имущество комбината", - сказано в соответствующих заявлениях.

Предприятия отмечают: факты вывоза имущества подтверждаются заявлениями оккупационных властей и коллаборантов - о возобновлении работы мариупольского порта для вывоза металлопродукции и зерна, а также трекинговыми данными морского судна РМ3, зарегистрированного в РФ, которое доставило краденый металл в порт г. Ростов-на-Дону. Ущерб комбинатов от кражи продукции составляет десятки миллионов долларов.

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Комбинаты просят правоохранительные органы внести сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.185 УК Украины, ст.186 УК Украины военными вооруженными силами и/или другими военными формированиями РФ (подконтрольными ему лицами или представителями подконтрольных ему террористических группировок так называемых ДНР и ЛНР) в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и предпринять процессуальные действия в соответствии со ст.55 УПК Украины.

Как сообщалось, недавно на Первом российском канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из мариупольского порта: как следует из сюжета, сначала они вывезут украинский металл, а потом настанет черед зерна. Ранее компания Метинвест заявила, что российские оккупанты готовятся украсть и незаконно вывезти из порта Мариуполя металлургическую продукцию, изготовленную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича, являющегося тяжким международным преступлением. Всего, по данным пресс-службы компании, планируют вывезти около 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    это частное предприятие, без заявки потерпевшего лица не откроешь провадження
  • Rostyslav Komarnytsky
    А без цих звернень у прокурорів до цього руки не доходили та й очі нічого не спостерігали. Прокурори у нас Порошенком зайняті. Вінніше пошуком, як причепити Порошенка до медведчука.
  • Сергей Гусаченко fe44ea74
    А Ахметка гудел в гудок когда его заводы разбивали в хлам? Теперь хочет компенсацию? Ахмет, ты как шакал четко чувствуешь ситуацию. Но не понимаешь одного: после победы Украины тебе нужен будет хороший адвокат в международном суде за финансовую поддержку геноцида украинского народа. Все твои связи и связи твоих друзей (особенно с бородатой внешностью) с нацистким режимом путлера будут раскрыты и осуждены на конкретные сроки.
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