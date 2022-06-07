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Пограничники обнаружили пехоту противника, а ВСУ ее уничтожили, - ГПСУ

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Подразделения ГПСУ обнаружили вражескую пехоту противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГПСУ в Telegram.

"6 июня с помощью беспилотника подразделения ГПСУ обнаружили пехоту противника, после чего ВСУ нанесли поражение врагу с применением минометов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером 6 июня рашисты из минометов трижды обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ

Отмечается, что на границе с Беларусью остается угроза ракетных и авиаударов, а на границе с Молдовой в Приднестровском сегменте изменений нет.

Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Новость абсолютно без "топографии". Искренне надеюсь это из-за того, что насыпали свиноте за ленточку.
  • Evgeniy Suhoteplyy
    Гарні новини. Дякуємо хлопці.
  • Valter Valter
    Пора Луку ставить перед фактом. Если еще хоть одна ракета с Беларашки полетит в Украину то его белоруськалий и нефтеперерабатыващий завод взлетит в воздух. И тогда Лука со своими лукашистами будет в прямом смысле сосать чтобы не сдохнуть с голодухи.
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